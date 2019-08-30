Матч завершен
Атлетик
Бильбао
2:0
Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Примера, 3 тур

Примера,

3 тур

Испания
30 авг. 2019, 23:00 МСК
30.08.2019, 23:00 МСК
пятница
Составы