Матч завершен
Хетафе
Хетафе
1:1
Матч завершен
Атлетик
Бильбао
Примера, 2 тур

Примера,

2 тур

Испания
24 авг. 2019, 22:00 МСК
24.08.2019, 22:00 МСК
суббота
Матеу Лаос
Матеу Лаос
Главный Судья
Составы