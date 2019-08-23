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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Гранада
Гранада
0:1
Матч завершен
Севилья
Севилья
Примера, 2 тур
Примера,
2 тур
Испания
23 авг. 2019, 21:00 МСК
23.08.2019, 21:00 МСК
пятница
Хосе Мария Санчес Мартинес
Хосе Мария Санчес Мартинес
Главный Судья
Составы