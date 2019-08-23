Матч завершен
Гранада
Гранада
0:1
Матч завершен
Севилья
Севилья
Примера, 2 тур

Примера,

2 тур

Испания
23 авг. 2019, 21:00 МСК
23.08.2019, 21:00 МСК
пятница
Хосе Мария Санчес Мартинес
Хосе Мария Санчес Мартинес
Главный Судья
Составы