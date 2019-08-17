Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
4:4
Матч завершен
Гранада
Гранада
Примера, 1 тур

Примера,

1 тур

Испания
17 авг. 2019, 22:00 МСК
17.08.2019, 22:00 МСК
суббота
Адриан Кордеро Вега
Адриан Кордеро Вега
Главный Судья
Составы