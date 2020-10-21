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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Динамо
Брянск
0:2
Матч завершен
Тамбов
Тамбов
Онугха 11
Шахов 85
Кубок России, 3 тур
Кубок России,
3 тур
Россия
21 окт. 2020, 16:10 МСК
21.10.2020, 16:10 МСК
среда
Иван Сиденков
Иван Сиденков
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 0:2
85'
ГОЛ! 0:2
Виталий Шахов
81'
Замена
Евгений Шляков
Себастьен Тилль
77'
Желтая карточка
Жасурбек Жалолиддинов
Замена
Максим Пикатов
Андрей Пазин
76'
65'
Замена
Михаил Костюков
Герман Онугха
Замена
Александр Циберкин
Артур Валикаев
65'
52'
Желтая карточка
Себастьен Тилль
46'
Замена
Жасурбек Жалолиддинов
Александр Каплиенко
46'
Замена
Сослан Таказов
Вараздат Ароян
46'
Замена
Валерий Чуперка
Павел Карасев
Замена
Сергей Каретник
Григорий Чиркин
46'
Замена
Данил Луппа
Максим Васильев
46'
Конец первого тайма (0:1)
11'
ГОЛ! 0:1
Герман Онугха
Начало матча