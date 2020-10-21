Матч завершен
Динамо
Брянск
0:2
Матч завершен
Тамбов
Тамбов
Онугха 11
Шахов 85
Кубок России, 3 тур

Кубок России,

3 тур

Россия
21 окт. 2020, 16:10 МСК
21.10.2020, 16:10 МСК
среда
Иван Сиденков
Иван Сиденков
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 0:2
85'
ГОЛ! 0:2
Виталий Шахов
81'
Замена
Евгений Шляков
Себастьен Тилль
77'
Желтая карточка
Жасурбек Жалолиддинов
Замена
Максим Пикатов
Андрей Пазин
76'
65'
Замена
Михаил Костюков
Герман Онугха
Замена
Александр Циберкин
Артур Валикаев
65'
52'
Желтая карточка
Себастьен Тилль
46'
Замена
Жасурбек Жалолиддинов
Александр Каплиенко
46'
Замена
Сослан Таказов
Вараздат Ароян
46'
Замена
Валерий Чуперка
Павел Карасев
Замена
Сергей Каретник
Григорий Чиркин
46'
Замена
Данил Луппа
Максим Васильев
46'
Конец первого тайма (0:1)
11'
ГОЛ! 0:1
Герман Онугха
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