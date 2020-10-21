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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Комбаров 33
Цыпченко 44
Голенков 79
3:0
Матч завершен
Ротор
Волгоград
Кубок России, 3 тур
Кубок России,
3 тур
Россия
21 окт. 2020, 18:00 МСК
21.10.2020, 18:00 МСК
среда
Алексей Амелин
Алексей Амелин
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 3:0
87'
Замена
Александр Балахонов
Патрисио Матрикарди
Замена
Бахадур Соколов
Денис Якуба
83'
ГОЛ! 3:0
Егор Голенков
79'
77'
Желтая карточка
Евгений Песегов
Замена
Егор Голенков
Дмитрий Кабутов
68'
62'
Замена
Ярослав Щербин
Андрес Понсе
Замена
Юрий Горшков
Владимир Полуяхтов
56'
Конец первого тайма (2:0)
ГОЛ! 2:0
Дмитрий Цыпченко
44'
ГОЛ! 1:0
Дмитрий Комбаров
33'
Начало матча