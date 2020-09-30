Матч завершен
Машук-КМВ
Пятигорск
Дулаев 76
1:0
Матч завершен
Динамо
Брянск
Кубок России, 2 тур

Кубок России,

2 тур

Россия
30 сент. 2020, 16:00 МСК
30.09.2020, 16:00 МСК
среда
Ян Марушко
Ян Марушко
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 1:0
п
ПРОМАХ!
Валерий Сорокин
Замена
Максим Жестков
Алан Алборов
85'
ГОЛ! 1:0
Джамбулат Дулаев
76'
Замена
Аслан Ашинов
Заур Цакоев
70'
Желтая карточка
Джамбулат Дулаев
70'
Замена
Идар Шумахов
Даниил Родин
61'
Замена
Джамбулат Дулаев
Сергей Цыганов
61'
Замена
Александр Карибов
Заурбек Камболов
61'
46'
Замена
Александр Джумаев
Дмитрий Пикатов
Конец первого тайма (0:0)
Желтая карточка
Алан Алборов
12'
Начало матча