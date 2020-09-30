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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Машук-КМВ
Пятигорск
Дулаев 76
1:0
Матч завершен
Динамо
Брянск
Кубок России, 2 тур
Кубок России,
2 тур
Россия
30 сент. 2020, 16:00 МСК
30.09.2020, 16:00 МСК
среда
Ян Марушко
Ян Марушко
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 1:0
п
ПРОМАХ!
Валерий Сорокин
Замена
Максим Жестков
Алан Алборов
85'
ГОЛ! 1:0
Джамбулат Дулаев
76'
Замена
Аслан Ашинов
Заур Цакоев
70'
Желтая карточка
Джамбулат Дулаев
70'
Замена
Идар Шумахов
Даниил Родин
61'
Замена
Джамбулат Дулаев
Сергей Цыганов
61'
Замена
Александр Карибов
Заурбек Камболов
61'
46'
Замена
Александр Джумаев
Дмитрий Пикатов
Конец первого тайма (0:0)
Желтая карточка
Алан Алборов
12'
Начало матча