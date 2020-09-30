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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Волга
Ульяновск
Рахманов 80
Карпук 90
2:4
Матч завершен
Велес
Москва
Алиев 2
Алиев 19
Стефанович 41
Алиев 87
Кубок России, 2 тур
Кубок России,
2 тур
Россия
30 сент. 2020, 16:00 МСК
30.09.2020, 16:00 МСК
среда
Алексей Колтунов
Алексей Колтунов
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 2:4
ГОЛ! 2:4
Илья Карпук
90'
87'
ГОЛ! 1:4
Саид Алиев
ГОЛ! 1:3
Дмитрий Рахманов
80'
72'
Замена
Артем Максименко
Илья Стефанович
72'
Замена
Никита Кирсанов
Кирилл Родионов
62'
Замена
Никита Макаров
Конец первого тайма (0:3)
41'
ГОЛ! 0:3
Илья Стефанович
34'
Замена
Сейт-Даут Гаракоев
22'
Желтая карточка
Никита Макаров
19'
ГОЛ! 0:2
Саид Алиев
2'
ГОЛ! 0:1
Саид Алиев
Начало матча