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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Машук-КМВ
Пятигорск
Кренделев 90
1:2
Матч завершен
Тамбов
Тамбов
Онугха 22
Панченко 81
Кубок России, 1 тур
Кубок России,
1 тур
Россия
16 сент. 2020, 16:00 МСК
16.09.2020, 16:00 МСК
среда
События
Составы
Матч окончен 1:2
ГОЛ! 1:2
Александр Кренделев
90'
Замена
Аслан Ашинов
Джамбулат Дулаев
89'
Замена
Саркисджан Григорян
Заурбек Камболов
86'
Замена
Александр Карибов
Заур Цакоев
85'
84'
Замена
Павел Карасев
Виталий Балашов
81'
ГОЛ! 0:2
Кирилл Панченко
58'
Замена
Кирилл Панченко
Герман Онугха
46'
Замена
Гурам Тетрашвили
Алексей Грицаенко
46'
Замена
Владимир Обухов
Александр Карапетян
46'
Замена
Александр Каплиенко
Михаил Костюков
Замена
Сергей Цыганов
Алан Алборов
46'
Конец первого тайма (0:1)
22'
ГОЛ! 0:1
Герман Онугха
Начало матча