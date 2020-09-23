Тех. поражение
Динамо
Ставрополь
3:0
Тех. поражение
Ротор
Волгоград
Кубок России, 1 тур

Кубок России,

1 тур

Россия
23 сент. 2020, 19:00 МСК
23.09.2020, 19:00 МСК
среда
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Техническое поражение