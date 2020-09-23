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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
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Тех. поражение
Динамо
Ставрополь
3:0
Тех. поражение
Ротор
Волгоград
Кубок России, 1 тур
Кубок России,
1 тур
Россия
23 сент. 2020, 19:00 МСК
23.09.2020, 19:00 МСК
среда
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