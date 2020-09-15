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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Зенит
Иркутск
0:1
Матч завершен
Химки
Химки
Конате 64
Кубок России, 1 тур
Кубок России,
1 тур
Россия
15 сент. 2020, 13:00 МСК
15.09.2020, 13:00 МСК
вторник
Александр Сединкин
Александр Сединкин
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 0:1
90'
Желтая карточка
Егор Генералов
Замена
Александр Ковалев
Владимир Марков
90'
Замена
Дмитрий Калугин
Иван Селеменев
90'
88'
Замена
Максим Жумабеков
Илья Воробьев
88'
Замена
Гела Засеев
Илья Кухарчук
85'
Желтая карточка
Евгений Гапон
70'
Замена
Максим Мартусевич
Андрей Мурнин
64'
ГОЛ! 0:1
Мохамед Конате
63'
Замена
Данил Массуренко
Данил Липовой
63'
Замена
Мохамед Конате
Николай Сигневич
47'
Желтая карточка
Илья Воробьев
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча