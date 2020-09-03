Матч завершен
Латвия
0:0
Матч завершен
Андорра
Лига D, 1 тур

Лига D,

1 тур
3 сент. 2020, 19:00 МСК
3.09.2020, 19:00 МСК
четверг
События
Составы
Матч окончен 0:0
84'
Замена
Людовик Клементе
Кристиан Мартинес
Замена
Мартинс Кигурс
Андрей Цыганик
81'
Замена
Алвис Яунземс
Артурс Зюзинс
81'
75'
Замена
Аарон Санчес
Марсио Виейра
Желтая карточка
Антонис Черномордис
75'
Красная карточка
Владислав Гутковскис
71'
ПРОМАХ!
Янис Икаунекс
п
53'
Желтая карточка
Марк Валес
Замена
Робертс Ульдрикис
Владиславс Федоровс
46'
34'
Желтая карточка
Хесус Рубио
11'
Желтая карточка
Марк Ребес