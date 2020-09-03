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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Латвия
0:0
Матч завершен
Андорра
Лига D, 1 тур
Лига D,
1 тур
3 сент. 2020, 19:00 МСК
3.09.2020, 19:00 МСК
четверг
События
Составы
Матч окончен 0:0
84'
Замена
Людовик Клементе
Кристиан Мартинес
Замена
Мартинс Кигурс
Андрей Цыганик
81'
Замена
Алвис Яунземс
Артурс Зюзинс
81'
75'
Замена
Аарон Санчес
Марсио Виейра
Желтая карточка
Антонис Черномордис
75'
Красная карточка
Владислав Гутковскис
71'
ПРОМАХ!
Янис Икаунекс
п
53'
Желтая карточка
Марк Валес
Замена
Робертс Ульдрикис
Владиславс Федоровс
46'
34'
Желтая карточка
Хесус Рубио
11'
Желтая карточка
Марк Ребес