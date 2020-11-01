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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Удинезе
Удине
де Пауль 48
1:2
Матч завершен
Милан
Милан
Кессье 18
Ибрагимович 83
Серия А, 6 тур
Серия А,
6 тур
Италия
1 нояб. 2020, 14:30 МСК
1.11.2020, 14:30 МСК
воскресенье
События
Составы
Удинезе
мин
1
Муссо
Хуан Муссо
0
87
Де Майо
Себастьян Де Майо
0
3
Самир
Самир
0
50
Бекао
Родриго Бекао
0
22
Арслан
Толгай-Али Арслан
63
37
Перейра
Роберто Перейра
82
19
Стригер Ларсен
Йенс Стригер Ларсен
82
10
де Пауль
Родриго де Пауль
48'
48'
0
23
Пуссетто
Игнасио Пуссетто
0
7
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
71
9
Деулофеу
Жерар Деулофеу
71
Запасные
31
Гаспарини
Мануэль Гаспарини
96
Скуффет
Симоне Скуффет
17
Нуйтинк
Брам Нуйтинк
18
тер Авест
Хайдд тер Авест
14
Бонифази
Кевин Бонифази
16
Молина
Науэль Молина
6
Макенго
Жан-Виктор Макенго
5
Оувеян
Томас Оувеян
45
Форестьери
Фернандо Форестьери
90
Зеегелар
Марвин Зеегелар
15
Ласанья
Кевин Ласанья
30
Несторовски
Илия Несторовски
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
0
24
Кьер
Симон Кьер
0
13
Романьоли
Алессио Романьоли
0
2
Калабрия
Давиде Калабрия
71
19
Эрнандес
Тео Эрнандес
0
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
89
79
Кессье
Франк Кессье
18'
18'
0
4
Беннасер
Исмаэль Беннасер
57
56
Салемакерс
Алексис Салемакерс
57
11
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
83'
83'
0
17
Леау
Рафаэль Леау
71
Запасные
1
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
14
Конти
Андреа Конти
5
Далот
Диогу Далот
43
Дуарте
Лео Дуарте
20
Калюлю
Пьер Калюлю
33
Крунич
Раде Крунич
21
Диас
Браим Диас
8
Тонали
Сандро Тонали
15
Хеуге
Йенс Хеуге
12
Ребич
Анте Ребич
27
Мальдини
Даниел Мальдини