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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Специя
Ла Специя
Побега 32
1:4
Матч завершен
Ювентус
Турин
Мората 14
Роналду 59
Рабьо 67
Роналду 76
Серия А, 6 тур
Серия А,
6 тур
Италия
1 нояб. 2020, 17:00 МСК
1.11.2020, 17:00 МСК
воскресенье
События
Составы
Специя
мин
94
Проведель
Иван Проведель
0
19
Терци
Клаудио Терци
88
31
Верде
Даниэле Верде
46
21
Феррер
Сальва Феррер
0
80
Агудело
Кевин Агудело
0
8
Риччи
Маттео Риччи
0
16
Бартоломей
Паоло Бартоломей
0
26
Побега
Томмазо Побега
32'
32'
74
17
Фариас
Диего Фариас
73
22
Хабот
Юлиан Хабот
74
18
Нзола
М'Бала Нзола
0
Запасные
77
Рафаэль
Рафаэль
12
Крапикас
Титас Крапикас
39
Делл'Орко
Кристиан Делл'Орко
34
Исмайли
Ардиан Исмайли
20
Бастони
Симоне Бастони
69
Виньяли
Лука Виньяли
27
Дейола
Алессандро Дейола
6
Мора
Лука Мора
10
Агум
Люсьен Агум
24
Эстевес
Науэль Эстевес
11
Гьяси
Эммануэль Гьяси
91
Пикколи
Роберто Пикколи
Ювентус
мин
1
Щесны
Войцех Щесны
0
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
77
13
Данило
Данило
0
28
Демирал
Мерих Демирал
0
22
Кьеза
Федерико Кьеза
0
30
Бентанкур
Родриго Бентанкур
62
2
МакКенни
Уэстон МакКенни
62
5
Артур
Артур
0
16
Куадрадо
Хуан Куадрадо
78
9
Мората
Альваро Мората
14'
14'
0
10
Дибала
Пауло Дибала
56
Запасные
31
Пинсольо
Карло Пинсольо
47
Фработта
Джанлука Фработта
8
Рэмзи
Аарон Рэмзи
25
Рабьо
Адриан Рабьо
67'
44
Кулушевски
Деян Кулушевски
39
Портанова
Маноло Портанова
50
Рафия
Хамза Рафия
7
Роналду
Криштиану Роналду
59'
76'
33
Бернардески
Федерико Бернардески