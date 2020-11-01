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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сампдория
Генуя
Янкто 23
1:1
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Скамакка 28
Серия А, 6 тур
Серия А,
6 тур
Италия
1 нояб. 2020, 22:45 МСК
1.11.2020, 22:45 МСК
воскресенье
События
Составы
Сампдория
мин
1
Аудеро
Эмиль Аудеро
0
22
Йошида
Мая Йошида
0
24
Берешиньски
Бартош Берешиньски
0
21
Тонелли
Лоренцо Тонелли
0
3
Ауджелло
Томмазо Ауджелло
0
6
Экдаль
Альбин Экдаль
66
11
Рамирес
Гастон Рамирес
66
14
Янкто
Якуб Янкто
23'
23'
84
18
Торсби
Мортен Торсби
0
38
Дамсгор
Миккель Дамсгор
74
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
66
Запасные
34
Летица
Карло Летица
30
Равалья
Никола Равалья
19
Реджини
Васко Реджини
25
Феррари
Алекс Феррари
15
Колли
Омар Колли
5
Силва
Адриен Силва
87
Кандрева
Антонио Кандрева
8
Верре
Валерио Верре
16
Аскильдсен
Кристоффер Аскильдсен
10
Кейта
Бальде Кейта
20
ла Гумина
Антонино ла Гумина
26
Лери
Мехди Лери
Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
0
2
Сапата
Кристиан Сапата
0
4
Кришито
Доменико Кришито
77
5
Гольданига
Эдоардо Гольданига
0
14
Бираски
Давиде Бираски
0
47
Бадель
Милан Бадель
73
8
Лерагер
Лукас Лерагер
86
16
Зайц
Миха Зайц
86
65
Ровелла
Николо Ровелла
0
19
Пандев
Горан Пандев
0
9
Скамакка
Джанлука Скамакка
28'
28'
73
Запасные
22
Маркетти
Федерико Маркетти
55
Масиелло
Андреа Масиелло
88
Пеллегрини
Лука Пеллегрини
13
Бани
Маттиа Бани
11
Бехрами
Валон Бехрами
21
Радованович
Иван Радованович
24
Мелегони
Филиппо Мелегони
23
Дестро
Маттиа Дестро
37
Пьяца
Марко Пьяца
18
Гильоне
Паоло Гильоне
32
Alberto Paleari
Alberto Paleari
70
Vittorio Parigini
Vittorio Parigini