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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Рома
Рим
Спинаццола 12
Педро 70
2:0
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Серия А, 6 тур
Серия А,
6 тур
Италия
1 нояб. 2020, 20:00 МСК
1.11.2020, 20:00 МСК
воскресенье
События
Составы
Рома
мин
83
Миранте
Антонио Миранте
0
6
Смоллинг
Крис Смоллинг
0
23
Манчини
Джанлука Манчини
0
3
Ибаньес
Рожер Ибаньес
0
11
Педро
Педро
70'
70'
72
77
Мхитарян
Генрих Мхитарян
0
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
12'
12'
0
2
Карсдорп
Рик Карсдорп
72
7
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
79
17
Верету
Жордан Верету
90
9
Джеко
Эдин Джеко
0
Запасные
12
Фарелли
Симоне Фарелли
13
Лопес
Пау Лопес
20
Фасио
Федерико Фасио
5
Жуан
Жуан
24
Кумбула
Мараш Кумбула
4
Кристанте
Бриан Кристанте
33
Перес
Бруно Перес
14
Вильяр
Гонсало Вильяр
21
Майорал
Борха Майорал
31
Перес
Карлес Перес
64
Подгоряну
Суф Подгоряну
Фиорентина
мин
69
Дронговски
Бартломей Дронговски
0
22
Касерес
Мартин Касерес
0
3
Бираги
Кристиано Бираги
0
21
Лирола
Поль Лирола
0
4
Миленкович
Никола Миленкович
0
7
Рибери
Франк Рибери
82
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
57
34
Амрабат
Софиан Амрабат
82
10
Кастровилли
Гаэтано Кастровилли
46
77
Кальехон
Хосе Кальехон
67
2
Мартинес
Лукас Мартинес
0
Запасные
33
Бранколини
Федерико Бранколини
1
Террачиано
Пьетро Террачиано
27
Баррека
Антонио Баррека
78
Пульгар
Эрик Пульгар
23
Венути
Лоренцо Венути
98
Игор
Игор
36
Понси
Фабио Понси
8
Дункан
Альфред Дункан
18
Сапонара
Риккардо Сапонара
63
Кутроне
Патрик Кутроне
11
Куаме
Кристиан Куаме
9
Влахович
Душан Влахович