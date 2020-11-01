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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Наполи
Неаполь
0:2
Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Локателли 58
Лопес 90
Серия А, 6 тур
Серия А,
6 тур
Италия
1 нояб. 2020, 20:00 МСК
1.11.2020, 20:00 МСК
воскресенье
События
Составы
Наполи
мин
25
Оспина
Давид Оспина
0
44
Манолас
Костас Манолас
0
26
Кулибали
Калиду Кулибали
0
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
71
22
Ди Лоренцо
Джованни Ди Лоренцо
0
14
Мертенс
Дрис Мертенс
70
5
Бакайоко
Тьему Бакайоко
0
8
Руис
Фабиан Руис
0
21
Политано
Маттео Политано
78
11
Лосано
Ирвинг Лосано
65
9
Осимхен
Виктор Осимхен
0
Запасные
16
Контини
Никита Контини
1
Мерет
Алекс Мерет
2
Малку
Кевин Малку
31
Гулам
Фаузи Гулам
19
Максимович
Никола Максимович
6
Мариу Руй
Мариу Руй
33
Ррахмани
Амир Ррахмани
20
Зелински
Петр Зелински
68
Лоботка
Станислав Лоботка
4
Демме
Диего Демме
7
Эльмас
Эльйиф Эльмас
37
Петанья
Андреа Петанья
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
0
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
88
5
Айхан
Каан Айхан
0
31
Феррари
Джанмарко Феррари
0
6
Рожерио
Рожерио
0
17
Мюлдюр
Мерт Мюлдюр
81
73
Локателли
Мануэль Локателли
58'
58'
0
7
Бога
Жереми Бога
81
8
Лопес
Максим Лопес
90'
90'
0
23
Траоре
Хамед Траоре
68
18
Распадори
Джакомо Распадори
88
Запасные
56
Пеголо
Джанлука Пеголо
63
Турати
Стефано Турати
71
Витале
Самуэле Витале
13
Пелузо
Федерико Пелузо
77
Кирьякопулос
Георгиос Кирьякопулос
2
Марлон
Марлон
35
Пиччинини
Стефано Пиччинини
68
Бурабиа
Мехди Бурабиа
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
28
Стяу
Раул Стяу
92
Дефрель
Грегор Дефрель