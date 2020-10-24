Матч завершен
Дженоа
Генуя
0:2
Матч завершен
Интер
Милан
Лукаку 64
Д'Амбросио 79
Серия А, 5 тур

Серия А,

5 тур

Италия
24 окт. 2020, 19:00 МСК
24.10.2020, 19:00 МСК
суббота
События
Составы
Матч окончен 0:2
Желтая карточка
Маттиа Бани
86'
80'
Замена
Александар Коларов
Маттео Дармиан
80'
Замена
Раджа Наингголан
Артуро Видаль
79'
ГОЛ! 0:2
Данило Д'Амбросио
72'
Замена
Андреа Пинамонти
Лаутаро Мартинес
Замена
Эльдор Шомуродов
Марко Пьяца
65'
64'
ГОЛ! 0:1
Ромелу Лукаку
Замена
Миха Зайц
Милан Бадель
61'
Замена
Иван Радованович
Валон Бехрами
61'
58'
Замена
Николо Барелла
Кристиан Эриксен
58'
Замена
Ашраф Хакими
Иван Перишич
Замена
Лука Пеллегрини
Леннарт Чиборра
46'
Конец первого тайма (0:0)
40'
Желтая карточка
Лаутаро Мартинес
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