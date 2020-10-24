Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Дженоа
Генуя
0:2
Матч завершен
Интер
Милан
Лукаку 64
Д'Амбросио 79
Серия А, 5 тур
Серия А,
5 тур
Италия
24 окт. 2020, 19:00 МСК
24.10.2020, 19:00 МСК
суббота
События
Составы
Матч окончен 0:2
Желтая карточка
Маттиа Бани
86'
80'
Замена
Александар Коларов
Маттео Дармиан
80'
Замена
Раджа Наингголан
Артуро Видаль
79'
ГОЛ! 0:2
Данило Д'Амбросио
72'
Замена
Андреа Пинамонти
Лаутаро Мартинес
Замена
Эльдор Шомуродов
Марко Пьяца
65'
64'
ГОЛ! 0:1
Ромелу Лукаку
Замена
Миха Зайц
Милан Бадель
61'
Замена
Иван Радованович
Валон Бехрами
61'
58'
Замена
Николо Барелла
Кристиан Эриксен
58'
Замена
Ашраф Хакими
Иван Перишич
Замена
Лука Пеллегрини
Леннарт Чиборра
46'
Конец первого тайма (0:0)
40'
Желтая карточка
Лаутаро Мартинес
Начало матча