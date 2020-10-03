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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Удинезе
Удине
0:1
Матч завершен
Рома
Рим
Педро 55
Серия А, 3 тур
Серия А,
3 тур
Италия
3 окт. 2020, 21:45 МСК
3.10.2020, 21:45 МСК
суббота
Розарио Абиссо
Розарио Абиссо
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 0:1
90'
Замена
Гонсало Вильяр
Эдин Джеко
Замена
Мамаду Кулибали
Родриго Бекао
86'
Замена
Илия Несторовски
Роберто Перейра
86'
84'
Замена
Джастин Клюйверт
Лоренцо Пеллегрини
83'
Замена
Бриан Кристанте
Педро
Желтая карточка
Самир
79'
71'
Замена
Карлес Перес
Генрих Мхитарян
Замена
Хайдд тер Авест
62'
Замена
Фернандо Форестьери
Толгай-Али Арслан
62'
55'
ГОЛ! 0:1
Педро
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча