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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Парма
Парма
Куртич 1
1:0
Матч завершен
Верона
Верона
Серия А, 3 тур
Серия А,
3 тур
Италия
4 окт. 2020, 16:00 МСК
4.10.2020, 16:00 МСК
воскресенье
Антонио Джуа
Антонио Джуа
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 1:0
86'
Замена
Любомир Тупта
Мерт Четин
Замена
Альберто Грасси
Ясмин Куртич
74'
65'
Желтая карточка
Федерико Димарко
Замена
Риккардо Гальоло
Эрнани
63'
Замена
Андреас Корнелиус
Янн Карамо
63'
Замена
Маттео Дармиан
Венсан Лорини
63'
58'
Замена
Эдди Сальседо
Антонин Барак
58'
Замена
Эбрима Колли
Маттиа Цаканьи
Конец первого тайма (1:0)
45'
Замена
Дарко Лазович
Маттео Ловато
Желтая карточка
Бруну Алвеш
20'
ГОЛ! 1:0
Ясмин Куртич
1'
Начало матча