Тех. поражение
Ювентус
Турин
3:0
Тех. поражение
Наполи
Неаполь
Серия А, 3 тур

Серия А,

3 тур

Италия
4 окт. 2020, 21:45 МСК
4.10.2020, 21:45 МСК
воскресенье
События
Составы
Техническое поражение