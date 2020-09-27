Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Верона
Верона
Фавилли 57
1:0
Матч завершен
Удинезе
Удине
Серия А, 2 тур
Серия А,
2 тур
Италия
27 сент. 2020, 16:00 МСК
27.09.2020, 16:00 МСК
воскресенье
Мануэль Вольпи
Мануэль Вольпи
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 1:0
78'
Замена
Илия Несторовски
Себастьян Де Майо
Замена
Эбрима Колли
Маттиа Цаканьи
77'
ГОЛ! 1:0
Андреа Фавилли
57'
Желтая карточка
Андреа Фавилли
51'
Конец первого тайма (0:0)
Замена
Андреа Фавилли
Самуэль Ди Кармине
40'
Начало матча