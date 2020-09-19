Тех. поражение
Верона
Верона
3:0
Тех. поражение
Рома
Рим
Серия А, 1 тур

Серия А,

1 тур

Италия
19 сент. 2020, 21:45 МСК
19.09.2020, 21:45 МСК
суббота
Даниэле Киффи
Даниэле Киффи
Главный Судья
События
Составы
Техническое поражение
89'
Замена
Гонсало Вильяр
Амаду Диавара
79'
Замена
Джастин Клюйверт
Лоренцо Пеллегрини
Замена
Самуэль Ди Кармине
77'
Замена
Корай Гюнтер
67'
Замена
Антонин Барак
Адриен Тамезе
66'
Замена
Маттиа Цаканьи
Любомир Тупта
46'
Конец первого тайма (0:0)
Желтая карточка
Самуэль Ди Кармине
45'
Замена
Маттео Ловато
Алан Эмпереур
19'
Желтая карточка
Андреа Данци
10'
Начало матча