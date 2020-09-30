Матч завершен
Удинезе
Удине
0:2
Матч завершен
Специя
Ла Специя
Галабинов 29
Галабинов 90
Серия А, 1 тур

Серия А,

1 тур

Италия
30 сент. 2020, 19:00 МСК
30.09.2020, 19:00 МСК
среда
Алессандро Пронтера
Алессандро Пронтера
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 0:2
90'
ГОЛ! 0:2
Андрей Галабинов
90'
Желтая карточка
Диего Фариас
Замена
Ридер
Самир
78'
67'
Замена
Диего Фариас
Даниэле Верде
67'
Замена
Мартин Эрлич
Эммануэль Гьяси
66'
Вторая желтая
Клаудио Терци
64'
Замена
Рафаэль
Йерун Зут
Замена
Томас Оувеян
Марвин Зеегелар
64'
Замена
Илия Несторовски
Стефано Окака-Чука
64'
Замена
Фернандо Форестьери
Мартин Палумбо
56'
52'
Замена
Алессандро Дейола
Конец первого тайма (0:1)
39'
Желтая карточка
Клаудио Терци
29'
ГОЛ! 0:1
Андрей Галабинов
Начало матча