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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Удинезе
Удине
0:2
Матч завершен
Специя
Ла Специя
Галабинов 29
Галабинов 90
Серия А, 1 тур
Серия А,
1 тур
Италия
30 сент. 2020, 19:00 МСК
30.09.2020, 19:00 МСК
среда
Алессандро Пронтера
Алессандро Пронтера
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 0:2
90'
ГОЛ! 0:2
Андрей Галабинов
90'
Желтая карточка
Диего Фариас
Замена
Ридер
Самир
78'
67'
Замена
Диего Фариас
Даниэле Верде
67'
Замена
Мартин Эрлич
Эммануэль Гьяси
66'
Вторая желтая
Клаудио Терци
64'
Замена
Рафаэль
Йерун Зут
Замена
Томас Оувеян
Марвин Зеегелар
64'
Замена
Илия Несторовски
Стефано Окака-Чука
64'
Замена
Фернандо Форестьери
Мартин Палумбо
56'
52'
Замена
Алессандро Дейола
Конец первого тайма (0:1)
39'
Желтая карточка
Клаудио Терци
29'
ГОЛ! 0:1
Андрей Галабинов
Начало матча