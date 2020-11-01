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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Муса 22
Солер 90
2:2
Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Эрнандес 87
Анхель 90
Примера, 8 тур
Примера,
8 тур
Испания
1 нояб. 2020, 23:00 МСК
1.11.2020, 23:00 МСК
воскресенье
События
Составы
Валенсия
мин
1
Хауме
Хауме
0
18
Васс
Даниэль Васс
0
14
Гайя Пенья
Хосе Луис Гайя Пенья
0
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
0
2
Корреа
Тьерри Корреа
0
15
Гильямон
Уго Гильямон
0
17
Черышев
Денис Черышев
78
8
Солер
Карлос Солер
90'
90'
0
20
Кан Ин
Ли Кан Ин
59
30
Муса
Юнус Муса
22'
22'
90
22
Гомес
Максимилиано Гомес
0
Запасные
25
Риверо
Кристиан Риверо
13
Силлессен
Яспер Силлессен
4
Мангала
Эльяким Мангала
3
Латорре
Антонио Латорре
19
Рачич
Урош Рачич
27
Куандреди
Коба Куандреди
9
Гамейро
Кевин Гамейро
23
Джейсон
Джейсон
7
Гедеш
Гонсало Гедеш
11
Собрино
Рубен Собрино
37
Санчес
Алекс Санчес
21
Вальехо
Ману Вальехо
Хетафе
мин
13
Сорья
Давид Сорья
0
12
Ньом
Аллан Ньом
54
22
Суарес
Дамиан Суарес
0
2
Джене
Даконам Джене
0
3
Кабако
Эрик Кабако
73
17
Оливера
Матиас Оливера
73
20
Максимович
Неманья Максимович
54
18
Арамбарри
Мауро Арамбарри
0
15
Кукурелья
Марк Кукурелья
0
10
Унал
Энес Унал
73
23
Эрнандес
Кучо Эрнандес
87'
87'
0
Запасные
1
Янес
Рубен Янес
4
Этчейта
Хавьер Этчейта
6
Чема
Чема
8
Портильо
Франциско Портильо
24
Тимор
Давид Тимор
14
Палаверса
Анте Палаверса
9
Анхель
Анхель
90'
7
Мата
Хайме Мата
26
Мольехо
Виктор Мольехо
21
Abdoulay Diaby
Abdoulay Diaby