Матч завершен
Эйбар
Эйбар
0:2
Матч завершен
Кадис
Кадис
Негредо 36
Санчес 39
Примера, 8 тур

Примера,

8 тур

Испания
30 окт. 2020, 23:00 МСК
30.10.2020, 23:00 МСК
пятница
Матеу Лаос
Матеу Лаос
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 0:2
Замена
Рафа Соареш
Эстебан Бургос
82'
Замена
Йосинори Муто
Кике
82'
80'
Замена
Хон Гарридо
Йенс Йонссон
80'
Замена
Аугусто Фернандес
Альваро Негредо
Замена
Дамиан Кадзиор
Кевин Родригес
75'
72'
Замена
Филип Малбашич
Энтони Лосано
Желтая карточка
Эстебан Бургос
70'
64'
Желтая карточка
Энтони Лосано
61'
Замена
Иван Альехо
Сальви Санчес
Замена
Серхио Энрих
Такаши Инуи
46'
Замена
Эдуардо Экспозито
Папакоули Диоп
46'
Конец первого тайма (0:2)
39'
ГОЛ! 0:2
Сальви Санчес
36'
ГОЛ! 0:1
Альваро Негредо
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