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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Эйбар
Эйбар
0:2
Матч завершен
Кадис
Кадис
Негредо 36
Санчес 39
Примера, 8 тур
Примера,
8 тур
Испания
30 окт. 2020, 23:00 МСК
30.10.2020, 23:00 МСК
пятница
Матеу Лаос
Матеу Лаос
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 0:2
Замена
Рафа Соареш
Эстебан Бургос
82'
Замена
Йосинори Муто
Кике
82'
80'
Замена
Хон Гарридо
Йенс Йонссон
80'
Замена
Аугусто Фернандес
Альваро Негредо
Замена
Дамиан Кадзиор
Кевин Родригес
75'
72'
Замена
Филип Малбашич
Энтони Лосано
Желтая карточка
Эстебан Бургос
70'
64'
Желтая карточка
Энтони Лосано
61'
Замена
Иван Альехо
Сальви Санчес
Замена
Серхио Энрих
Такаши Инуи
46'
Замена
Эдуардо Экспозито
Папакоули Диоп
46'
Конец первого тайма (0:2)
39'
ГОЛ! 0:2
Сальви Санчес
36'
ГОЛ! 0:1
Альваро Негредо
Начало матча