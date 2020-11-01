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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Бетис
Севилья
Санабрия 7
Тельо 29
Тельо 56
3:1
Матч завершен
Эльче
Эльче
Хосан 60
Примера, 8 тур
Примера,
8 тур
Испания
1 нояб. 2020, 16:00 МСК
1.11.2020, 16:00 МСК
воскресенье
События
Составы
Бетис
мин
25
Браво
Клаудио Браво
0
5
Бартра
Марк Бартра
76
23
Манди
Айсса Манди
0
22
Эмерсон
Эмерсон
0
17
Хоакин
Хоакин
65
10
Каналес
Серхио Каналес
0
8
Фекир
Набиль Фекир
81
15
Алекс Морено
Алекс Морено
0
21
Родригес
Гидо Родригес
0
11
Тельо
Кристиан Тельо
29'
56'
29', 56'
0
19
Санабрия
Антонио Санабрия
7'
7'
0
Запасные
30
Ребольо
Даниэль Ребольо
1
Жоэль
Жоэль
6
Руис
Виктор Руис
33
Миранда
Хуан Миранда
14
Карвалью
Виллиам Карвалью
20
Лайнес
Диего Лайнес
28
Родри
Родри
4
Акуоку
Поль Акуоку
9
Иглесиас
Борха Иглесиас
16
Морон
Лорен Морон
24
Руйбаль
Айтор Руйбаль
Эльче
мин
13
Бадия
Эдгар Бадия
0
19
Барраган
Антонио Барраган
0
5
Верду
Гонсало Верду
0
24
Хосема
Хосема
0
16
Фидель
Фидель
0
3
Санчес Миньо
Хуан Санчес Миньо
46
17
Хосан
Хосан
60'
60'
74
14
Гути
Рауль Гути
0
10
Милла
Пере Милла
0
9
Бойе
Лукас Бойе
74
4
Iván Marcone
Iván Marcone
74
Запасные
18
Коне
Юссуф Коне
12
Кальво
Дани Кальво
23
Сифуэнтес
Мигель Сифуэнтес
8
Родригес
Виктор Родригес
15
Луисми
Луисми
6
Мфулу
Оменуке Мфулу
22
Ригони
Эмилиано Ригони
20
Лукуми
Джейсон Лукуми
7
Нино
Нино
1
Diego Rodríguez
Diego Rodríguez
2
Diego Gonzalez
Diego Gonzalez
37
Аламо
Хони Аламо