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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Севилья
Севилья
0:1
Матч завершен
Эйбар
Эйбар
Кике 41
Примера, 7 тур
Примера,
7 тур
Испания
24 окт. 2020, 19:30 МСК
24.10.2020, 19:30 МСК
суббота
События
Составы
Матч окончен 0:1
87'
Желтая карточка
Педро Леон
85'
Замена
Педро Леон
Бриан Хиль
Замена
Франко Васкес
Мунир Эль-Хаддади
80'
Замена
Люк Де Йонг
Иван Ракитич
80'
74'
Желтая карточка
Эдуардо Экспозито
73'
Замена
Эдуардо Экспозито
Кике
Замена
Сусо
Оскар Родригес
70'
Замена
Карлос Фернандес Луна
Юссеф Эн-Несири
70'
Замена
Лукас Окампос
Серхи Гомес
46'
Конец первого тайма (0:1)
41'
ГОЛ! 0:1
Кике
Начало матча