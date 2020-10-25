Матч завершен
Кадис
Кадис
0:0
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Примера, 7 тур

Примера,

7 тур

Испания
25 окт. 2020, 18:00 МСК
25.10.2020, 18:00 МСК
воскресенье
События
Составы
Матч окончен 0:0
90'
Желтая карточка
Альфонсо Педраса
Замена
Альберто Переа
Сальви Санчес
89'
86'
Замена
Y. Pino
Пако Алькасер
86'
Замена
Рубен Пенья
Франсис Коклен
86'
Замена
Хуан Фойт
Марио Гаспар
Замена
Nano Mesa
Алекс
82'
73'
Замена
Карлос Бакка
Мануэль Тригерос
Замена
Филип Малбашич
Альваро Негредо
66'
62'
Замена
Самуэль Чуквуэзе
Такефуса Кубо
Конец первого тайма (0:0)
Желтая карточка
Сальви Санчес
33'
6'
Желтая карточка
Марио Гаспар
Начало матча