Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Реал
Мадрид
0:1
Матч завершен
Кадис
Кадис
Лосано 16
Примера, 6 тур
Примера,
6 тур
Испания
17 окт. 2020, 19:30 МСК
17.10.2020, 19:30 МСК
суббота
События
Составы
Матч окончен 0:1
Желтая карточка
Эдер Милитао
90'
86'
Замена
Аугусто Фернандес
Алекс
81'
Замена
Альваро Хименес
Альваро Негредо
Замена
Лука Йович
Тони Кроос
78'
76'
Замена
Хон Гарридо
Хосе Мари
46'
Замена
Филип Малбашич
Энтони Лосано
Замена
Марко Асенсио
Лукас
46'
Замена
Федерико Вальверде
Иско
46'
Замена
Каземиро
Лука Модрич
46'
Замена
Эдер Милитао
Серхио Рамос
46'
Конец первого тайма (0:1)
Желтая карточка
Серхио Рамос
34'
16'
ГОЛ! 0:1
Энтони Лосано
Начало матча