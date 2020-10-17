Матч завершен
Реал
Мадрид
0:1
Матч завершен
Кадис
Кадис
Лосано 16
Примера, 6 тур

Примера,

6 тур

Испания
17 окт. 2020, 19:30 МСК
17.10.2020, 19:30 МСК
суббота
События
Составы
Матч окончен 0:1
Желтая карточка
Эдер Милитао
90'
86'
Замена
Аугусто Фернандес
Алекс
81'
Замена
Альваро Хименес
Альваро Негредо
Замена
Лука Йович
Тони Кроос
78'
76'
Замена
Хон Гарридо
Хосе Мари
46'
Замена
Филип Малбашич
Энтони Лосано
Замена
Марко Асенсио
Лукас
46'
Замена
Федерико Вальверде
Иско
46'
Замена
Каземиро
Лука Модрич
46'
Замена
Эдер Милитао
Серхио Рамос
46'
Конец первого тайма (0:1)
Желтая карточка
Серхио Рамос
34'
16'
ГОЛ! 0:1
Энтони Лосано
Начало матча