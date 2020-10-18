Матч завершен
Эйбар
Эйбар
0:0
Матч завершен
Осасуна
Памплона
Примера, 6 тур

Примера,

6 тур

Испания
18 окт. 2020, 13:00 МСК
18.10.2020, 13:00 МСК
воскресенье
События
Составы
Матч окончен 0:0
Замена
Кике
Кике
90'
88'
Вторая желтая
Хон Монкайола
80'
Замена
Адриан
Рубен Гарсия
Замена
Бриан Хиль
Такаши Инуи
70'
67'
Замена
Игнасио Видаль
Энрике Барха
Желтая карточка
Анайц Арбилья
62'
Замена
Серхио Энрих
Йосинори Муто
57'
Конец первого тайма (0:0)
40'
Желтая карточка
Хон Монкайола
32'
Замена
Джони
Хонатан Кальери
26'
Желтая карточка
Энрике Барха
Желтая карточка
Мигель Атьенса
1'
Начало матча