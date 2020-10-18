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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Эйбар
Эйбар
0:0
Матч завершен
Осасуна
Памплона
Примера, 6 тур
Примера,
6 тур
Испания
18 окт. 2020, 13:00 МСК
18.10.2020, 13:00 МСК
воскресенье
События
Составы
Матч окончен 0:0
Замена
Кике
Кике
90'
88'
Вторая желтая
Хон Монкайола
80'
Замена
Адриан
Рубен Гарсия
Замена
Бриан Хиль
Такаши Инуи
70'
67'
Замена
Игнасио Видаль
Энрике Барха
Желтая карточка
Анайц Арбилья
62'
Замена
Серхио Энрих
Йосинори Муто
57'
Конец первого тайма (0:0)
40'
Желтая карточка
Хон Монкайола
32'
Замена
Джони
Хонатан Кальери
26'
Желтая карточка
Энрике Барха
Желтая карточка
Мигель Атьенса
1'
Начало матча