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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Эльче
Эльче
0:0
Матч завершен
Уэска
Уэска
Примера, 5 тур
Примера,
5 тур
Испания
3 окт. 2020, 19:30 МСК
3.10.2020, 19:30 МСК
суббота
Марио Мелеро Лопес
Марио Мелеро Лопес
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 0:0
66'
Замена
Борха Гарсия
66'
Замена
Микель Рико
59'
Желтая карточка
Хорхе Пулидо
Замена
Пере Милла
Оменуке Мфулу
46'
Замена
Дани Кальво
Луисми
46'
Конец первого тайма (0:0)
43'
Желтая карточка
Пабло Инсуа
40'
Замена
Хавьер Онтиверос
Синджи Оказаки
Замена
Хуан Санчес Миньо
Юссуф Коне
38'
Начало матча