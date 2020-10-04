Матч завершен
Леванте
Валенсия
0:2
Матч завершен
Реал
Мадрид
Жуниор 16
Бензема 90
Примера, 5 тур

Примера,

5 тур

Испания
4 окт. 2020, 17:00 МСК
4.10.2020, 17:00 МСК
воскресенье
Хосе Луис Мунуэра Монтера
Хосе Луис Мунуэра Монтера
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 0:2
90'
ГОЛ! 0:2
Карим Бензема
Желтая карточка
Хорхе Мирамон
90'
89'
Замена
Мартин Эдегор
Федерико Вальверде
89'
Замена
Иско
Лука Модрич
Желтая карточка
Энис Барди
72'
69'
Замена
Лукас
Винисиус Жуниор
69'
Замена
Родриго
Марко Асенсио
Замена
Хосе Луис Моралес
69'
Замена
Никола Вукчевич
55'
Замена
Гонсало Мелеро
Рохер Марти
55'
Конец первого тайма (0:1)
16'
ГОЛ! 0:1
Винисиус Жуниор
4'
Желтая карточка
Каземиро
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