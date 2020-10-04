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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Леванте
Валенсия
0:2
Матч завершен
Реал
Мадрид
Жуниор 16
Бензема 90
Примера, 5 тур
Примера,
5 тур
Испания
4 окт. 2020, 17:00 МСК
4.10.2020, 17:00 МСК
воскресенье
Хосе Луис Мунуэра Монтера
Хосе Луис Мунуэра Монтера
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 0:2
90'
ГОЛ! 0:2
Карим Бензема
Желтая карточка
Хорхе Мирамон
90'
89'
Замена
Мартин Эдегор
Федерико Вальверде
89'
Замена
Иско
Лука Модрич
Желтая карточка
Энис Барди
72'
69'
Замена
Лукас
Винисиус Жуниор
69'
Замена
Родриго
Марко Асенсио
Замена
Хосе Луис Моралес
69'
Замена
Никола Вукчевич
55'
Замена
Гонсало Мелеро
Рохер Марти
55'
Конец первого тайма (0:1)
16'
ГОЛ! 0:1
Винисиус Жуниор
4'
Желтая карточка
Каземиро
Начало матча