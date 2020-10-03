Матч завершен
Атлетико
Мадрид
0:0
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Примера, 5 тур

Примера,

5 тур

Испания
3 окт. 2020, 17:00 МСК
3.10.2020, 17:00 МСК
суббота
События
Составы
Матч окончен 0:0
85'
Замена
Такефуса Кубо
Мануэль Тригерос
79'
Желтая карточка
Висенте Иборра
Замена
Эктор Эррера
Жоау Фелиш
76'
72'
Замена
Самуэль Чуквуэзе
Пако Алькасер
Замена
Маркос Льоренте
Анхель Корреа
70'
Замена
Янник Феррейра-Карраско
Коке
70'
Замена
Диего Коста
Луис Суарес
70'
Желтая карточка
Ренан Лоди
56'
50'
Желтая карточка
Рауль Альбиоль
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча