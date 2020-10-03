Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
0:0
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Примера, 5 тур
Примера,
5 тур
Испания
3 окт. 2020, 17:00 МСК
3.10.2020, 17:00 МСК
суббота
События
Составы
Матч окончен 0:0
85'
Замена
Такефуса Кубо
Мануэль Тригерос
79'
Желтая карточка
Висенте Иборра
Замена
Эктор Эррера
Жоау Фелиш
76'
72'
Замена
Самуэль Чуквуэзе
Пако Алькасер
Замена
Маркос Льоренте
Анхель Корреа
70'
Замена
Янник Феррейра-Карраско
Коке
70'
Замена
Диего Коста
Луис Суарес
70'
Желтая карточка
Ренан Лоди
56'
50'
Желтая карточка
Рауль Альбиоль
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча