Матч завершен
Реал
Мадрид
Жуниор 65
1:0
Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
Примера, 4 тур

Примера,

4 тур

Испания
30 сент. 2020, 22:30 МСК
30.09.2020, 22:30 МСК
среда
События
Составы
Матч окончен 1:0
Желтая карточка
Марсело
90'
87'
Замена
Джавад Эль-Амик
Мичел
Замена
Борха Майорал
Карим Бензема
87'
Желтая карточка
Каземиро
78'
74'
Замена
Тони Вилья
Шон Вайссман
74'
Замена
Серхи Гвардиола
Вальдо Рубио
71'
Желтая карточка
Бруно Гонсалес
ГОЛ! 1:0
Винисиус Жуниор
65'
64'
Замена
Феде
64'
Замена
Кике Перес
Фабиан Орельяна
Замена
Винисиус Жуниор
Лука Йович
58'
Замена
Даниэль Карвахаль
Альваро Одриосола
57'
Замена
Марко Асенсио
Иско
57'
Конец первого тайма (0:0)
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