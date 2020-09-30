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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Реал
Мадрид
Жуниор 65
1:0
Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
Примера, 4 тур
Примера,
4 тур
Испания
30 сент. 2020, 22:30 МСК
30.09.2020, 22:30 МСК
среда
События
Составы
Матч окончен 1:0
Желтая карточка
Марсело
90'
87'
Замена
Джавад Эль-Амик
Мичел
Замена
Борха Майорал
Карим Бензема
87'
Желтая карточка
Каземиро
78'
74'
Замена
Тони Вилья
Шон Вайссман
74'
Замена
Серхи Гвардиола
Вальдо Рубио
71'
Желтая карточка
Бруно Гонсалес
ГОЛ! 1:0
Винисиус Жуниор
65'
64'
Замена
Феде
64'
Замена
Кике Перес
Фабиан Орельяна
Замена
Винисиус Жуниор
Лука Йович
58'
Замена
Даниэль Карвахаль
Альваро Одриосола
57'
Замена
Марко Асенсио
Иско
57'
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча