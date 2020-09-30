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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Уэска
Уэска
0:0
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Примера, 4 тур
Примера,
4 тур
Испания
30 сент. 2020, 20:00 МСК
30.09.2020, 20:00 МСК
среда
События
Составы
Матч окончен 0:0
Замена
Давид Феррейро
82'
Замена
Микель Рико
82'
Желтая карточка
Хави Галан
80'
75'
Замена
Коке
Сауль Ньигес
Замена
Гастон Силва
Педро Лопес
72'
Замена
Рафаэль Мир
Синджи Оказаки
70'
Замена
Хавьер Онтиверос
Борха Гарсия
69'
62'
Замена
Диего Коста
Луис Суарес
61'
Замена
Янник Феррейра-Карраско
Маркос Льоренте
46'
Замена
Анхель Корреа
Витоло
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча