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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Эйбар
Эйбар
0:1
Матч завершен
Эльче
Эльче
Бойе 37
Примера, 4 тур
Примера,
4 тур
Испания
30 сент. 2020, 22:30 МСК
30.09.2020, 22:30 МСК
среда
Сантьяго Хайме Латре
Сантьяго Хайме Латре
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 0:1
90'
Замена
Нино
Пере Милла
89'
Замена
Луисми
Оменуке Мфулу
83'
Замена
Юссуф Коне
Лукас Бойе
Замена
Кике
74'
Замена
Дамиан Кадзиор
Такаши Инуи
74'
Замена
Кике
Йосинори Муто
63'
ПРОМАХ!
Эдуардо Экспозито
п
Желтая карточка
Эстебан Бургос
47'
Замена
Эстебан Бургос
Педро Бигас
46'
Конец первого тайма (0:1)
37'
ГОЛ! 0:1
Лукас Бойе
Замена
Серхио Альварес
Ресио
24'
Желтая карточка
Альваро Техеро
10'
Начало матча