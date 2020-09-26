Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Васс 38
1:1
Матч завершен
Уэска
Уэска
Сиовас 63
Примера, 3 тур

Примера,

3 тур

Испания
26 сент. 2020, 17:00 МСК
26.09.2020, 17:00 МСК
суббота
События
Составы
Матч окончен 1:1
Замена
Висенте Эскердо
Урош Рачич
90'
90'
Замена
Хоакин Муньос
Давид Феррейро
90'
Замена
Рафаэль Мир
Замена
Ли Кан Ин
Гонсало Гедеш
85'
80'
Замена
Хавьер Онтиверос
Синджи Оказаки
80'
Замена
Луизиньо
Педро Лопес
64'
Желтая карточка
Хави Галан
Замена
Кевин Гамейро
Ману Вальехо
64'
Замена
Джейсон
64'
63'
ГОЛ! 1:1
Димитриос Сиовас
Конец первого тайма (1:0)
ГОЛ! 1:0
Даниэль Васс
38'
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