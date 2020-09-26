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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Васс 38
1:1
Матч завершен
Уэска
Уэска
Сиовас 63
Примера, 3 тур
Примера,
3 тур
Испания
26 сент. 2020, 17:00 МСК
26.09.2020, 17:00 МСК
суббота
События
Составы
Матч окончен 1:1
Замена
Висенте Эскердо
Урош Рачич
90'
90'
Замена
Хоакин Муньос
Давид Феррейро
90'
Замена
Рафаэль Мир
Замена
Ли Кан Ин
Гонсало Гедеш
85'
80'
Замена
Хавьер Онтиверос
Синджи Оказаки
80'
Замена
Луизиньо
Педро Лопес
64'
Желтая карточка
Хави Галан
Замена
Кевин Гамейро
Ману Вальехо
64'
Замена
Джейсон
64'
63'
ГОЛ! 1:1
Димитриос Сиовас
Конец первого тайма (1:0)
ГОЛ! 1:0
Даниэль Васс
38'
Начало матча