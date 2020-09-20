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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:0
Матч завершен
Реал
Мадрид
Примера, 2 тур
Примера,
2 тур
Испания
20 сент. 2020, 22:00 МСК
20.09.2020, 22:00 МСК
воскресенье
Хуан Мартинес Мунуэра
Хуан Мартинес Мунуэра
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 0:0
90'
Замена
Винисиус Жуниор
Замена
Андер Гевара
89'
83'
Желтая карточка
Даниэль Карвахаль
Замена
Хон Орхильес
Андер Барренечеа
75'
Замена
Аднан Янузай
Микель Оярсабаль
74'
70'
Замена
Родриго
70'
Замена
Федерико Вальверде
Лука Модрич
69'
Замена
Каземиро
Мартин Эдегор
Замена
Давид Сильва
Александер Исак
63'
Конец первого тайма (0:0)
Желтая карточка
Айэн Муньос
33'
29'
Желтая карточка
Ферлан Менди
Желтая карточка
Андер Барренечеа
24'
Начало матча