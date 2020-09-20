Матч перенесен
Леванте
Валенсия
0:0
Матч перенесен
Атлетико
Мадрид
Примера, 2 тур

Примера,

2 тур

Испания
20 сент. 2020, -:- МСК
20.09.2020, -:- МСК
воскресенье
Составы