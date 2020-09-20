Матч завершен
Уэска
Уэска
0:2
Матч завершен
Кадис
Кадис
Негредо 11
Примера, 2 тур

Примера,

2 тур

Испания
20 сент. 2020, 17:00 МСК
20.09.2020, 17:00 МСК
воскресенье
Сесар Сото Градо
Сесар Сото Градо
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 0:2
Желтая карточка
Димитриос Сиовас
76'
Замена
Давид Феррейро
73'
69'
Замена
Филип Малбашич
Альваро Негредо
65'
Замена
Аугусто Фернандес
Хосе Мари
Замена
Рафаэль Мир
53'
Желтая карточка
Давид Феррейро
50'
46'
Замена
Янн Бодигер
Йенс Йонссон
46'
Замена
Кала
Конец первого тайма (0:1)
29'
Желтая карточка
Кала
Желтая карточка
Хорхе Пулидо
16'
11'
ГОЛ! 0:1
Альваро Негредо
Начало матча