Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Уэска
Уэска
0:2
Матч завершен
Кадис
Кадис
Негредо 11
Примера, 2 тур
Примера,
2 тур
Испания
20 сент. 2020, 17:00 МСК
20.09.2020, 17:00 МСК
воскресенье
Сесар Сото Градо
Сесар Сото Градо
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 0:2
Желтая карточка
Димитриос Сиовас
76'
Замена
Давид Феррейро
73'
69'
Замена
Филип Малбашич
Альваро Негредо
65'
Замена
Аугусто Фернандес
Хосе Мари
Замена
Рафаэль Мир
53'
Желтая карточка
Давид Феррейро
50'
46'
Замена
Янн Бодигер
Йенс Йонссон
46'
Замена
Кала
Конец первого тайма (0:1)
29'
Желтая карточка
Кала
Желтая карточка
Хорхе Пулидо
16'
11'
ГОЛ! 0:1
Альваро Негредо
Начало матча