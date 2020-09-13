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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Морено 68
1:1
Матч завершен
Уэска
Уэска
Примера, 1 тур
Примера,
1 тур
Испания
13 сент. 2020, 19:30 МСК
13.09.2020, 19:30 МСК
воскресенье
Хавьер Эстрада Фернандес
Хавьер Эстрада Фернандес
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 1:1
Замена
Мойзес Гомес
90'
89'
Замена
Хоакин Муньос
Рафаэль Мир
89'
Замена
Луизиньо
Пабло Маффео
88'
Желтая карточка
Педро Москера
Замена
Марио Гаспар
Рубен Пенья
77'
Замена
Такефуса Кубо
Пако Алькасер
77'
Замена
Висенте Иборра
Франсис Коклен
77'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:0
Жерар Морено
68'
Конец первого тайма (0:0)
Желтая карточка
Альфонсо Педраса
36'
Начало матча