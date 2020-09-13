Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Морено 68
1:1
Матч завершен
Уэска
Уэска
Примера, 1 тур

Примера,

1 тур

Испания
13 сент. 2020, 19:30 МСК
13.09.2020, 19:30 МСК
воскресенье
Хавьер Эстрада Фернандес
Хавьер Эстрада Фернандес
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 1:1
Замена
Мойзес Гомес
90'
89'
Замена
Хоакин Муньос
Рафаэль Мир
89'
Замена
Луизиньо
Пабло Маффео
88'
Желтая карточка
Педро Москера
Замена
Марио Гаспар
Рубен Пенья
77'
Замена
Такефуса Кубо
Пако Алькасер
77'
Замена
Висенте Иборра
Франсис Коклен
77'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:0
Жерар Морено
68'
Конец первого тайма (0:0)
Желтая карточка
Альфонсо Педраса
36'
Начало матча