Матч перенесен
Реал
Мадрид
0:0
Матч перенесен
Хетафе
Хетафе
Примера, 1 тур

Примера,

1 тур

Испания
13 сент. 2020, -:- МСК
13.09.2020, -:- МСК
воскресенье
Составы