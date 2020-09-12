Матч завершен
Кадис
Кадис
0:2
Матч завершен
Осасуна
Памплона
Адриан 10
Гарсия 79
Примера, 1 тур

Примера,

1 тур

Испания
12 сент. 2020, 22:00 МСК
12.09.2020, 22:00 МСК
суббота
События
Составы
Матч окончен 0:2
Желтая карточка
Иван Альехо
90'
85'
Замена
Энрике Барха
Рубен Гарсия
79'
ГОЛ! 0:2
Рубен Гарсия
Замена
Энтони Лосано
Альваро Негредо
78'
75'
Замена
Марк Кардона
Адриан
71'
Замена
Лукас Торро
Иньиго Перес
Замена
Алекс
Хосе Мари
64'
Желтая карточка
Филип Малбашич
58'
Замена
Филип Малбашич
Янн Бодигер
46'
Конец первого тайма (0:1)
35'
Желтая карточка
Давид Гарсия
10'
ГОЛ! 0:1
Адриан
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