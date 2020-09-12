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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Кадис
Кадис
0:2
Матч завершен
Осасуна
Памплона
Адриан 10
Гарсия 79
Примера, 1 тур
Примера,
1 тур
Испания
12 сент. 2020, 22:00 МСК
12.09.2020, 22:00 МСК
суббота
События
Составы
Матч окончен 0:2
Желтая карточка
Иван Альехо
90'
85'
Замена
Энрике Барха
Рубен Гарсия
79'
ГОЛ! 0:2
Рубен Гарсия
Замена
Энтони Лосано
Альваро Негредо
78'
75'
Замена
Марк Кардона
Адриан
71'
Замена
Лукас Торро
Иньиго Перес
Замена
Алекс
Хосе Мари
64'
Желтая карточка
Филип Малбашич
58'
Замена
Филип Малбашич
Янн Бодигер
46'
Конец первого тайма (0:1)
35'
Желтая карточка
Давид Гарсия
10'
ГОЛ! 0:1
Адриан
Начало матча