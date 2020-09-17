Матч завершен
Интер
Эскальдес
0:1
Матч завершен
Дандолк
Дандолк
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
17 сент. 2020, 20:30 МСК
17.09.2020, 20:30 МСК
четверг
События
Составы
Матч окончен 0:1
Желтая карточка
Genis Soldevila
90'
Замена
Samir Ujkani
Jordi Rubio
86'
Замена
Samir Ujkani
Sergio Moreno
83'
Желтая карточка
Jordi Rubio
65'
Желтая карточка
Samir Ujkani
56'
Конец первого тайма (0:0)
Желтая карточка
Ildefons Lima
45'
Желтая карточка
Sergio Moreno
10'
Начало матча