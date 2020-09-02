Матч завершен
Знамя
Ногинск
0:0
( 6 : 5)
Матч завершен
Сокол
Саратов
Кубок России, 1/64 финала

Кубок России,

1/64 финала

Россия
2 сент. 2020, 16:00 МСК
2.09.2020, 16:00 МСК
среда
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Составы
Матч окончен 0:0
Конец второго дополнительного тайма (0:0)
Начало серии пенальти
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча