Матч завершен
Волга
Ульяновск
2:0
Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
Кубок России, 1/64 финала

Кубок России,

1/64 финала

Россия
2 сент. 2020, 18:00 МСК
2.09.2020, 18:00 МСК
среда
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Матч окончен 2:0
Конец первого тайма (0:0)