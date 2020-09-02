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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Зенит
Иркутск
62
1:1
( 4 : 3)
Матч завершен
Новосибирск
Новосибирск
56
Кубок России, 1/64 финала
Кубок России,
1/64 финала
Россия
2 сент. 2020, 12:30 МСК
2.09.2020, 12:30 МСК
среда
События
Составы
Матч окончен 1:1
Конец второго дополнительного тайма (1:1)
Начало серии пенальти
ГОЛ! 1:1
I. Yakovlev
62'
56'
ГОЛ! 0:1
S. Narylkov
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча