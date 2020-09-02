Матч завершен
Родина
Москва
3:2
прошлый матч 3 : 2
Матч завершен
Коломна
Коломна
Кубок России, 1/64 финала

Кубок России,

1/64 финала

Россия
2 сент. 2020, 17:00 МСК
2.09.2020, 17:00 МСК
среда
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Матч окончен 3:2