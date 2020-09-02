Матч завершен
Ленинградец
Санкт-Петербург
2:1
Матч завершен
Долгопрудный
Долгопрудный
8
Кубок России, 1/64 финала

Кубок России,

1/64 финала

Россия
2 сент. 2020, 13:00 МСК
2.09.2020, 13:00 МСК
среда
События
Составы
Матч окончен 2:1
Конец первого тайма (0:1)
8'
ГОЛ! 0:1
A. Gorbanets
Начало матча